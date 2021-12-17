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Не для всіх українських школярів зимові канікули розпочнуться 25 грудня: як змінився графік

10:48 17 грудня 2021
Не для всіх українських школярів зимові канікули розпочнуться 25 грудня: як змінився графік

Міністерство освіти і науки запланувало зимові канікули у школах з 25 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року. Однак у регіонах ці терміни можуть змінюватись.

Так, влада Львова вирішила відстрочити початок зимових канікул до 27 грудня або навіть до 31 грудня 2021 року. При цьому за парти діти повернуться 9 чи 10 січня, пише Today.

В останній день року завершаться заняття і у школах Житомирщини та Кременчука. Там заняття поновляться з 16 січня.

А от у Києві, Харкові, Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях вирішили не вносити корективи до графіка, тому канікули у школярів розпочнуться 25 грудня, а закінчаться 9−10 січня наступного року.

Нагадаємо, що Львів та Київ повернули школярів за парти після вимушеної «дистанційки» лише з 22 листопада, при цьому обидва мегаполіси ще залишалися в «червоній» карантинній зоні.

Фото bessarabiainform.com/

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