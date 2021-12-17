27.08 / 27.28 30.54 / 30.91
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві визначили, хто у 2022 році зможе безкоштовно користуватися міським громадським транспортом

10:22 17 грудня 2021
Е-картка для проїзду у транспорті

У Києві, де у 2022 році планується підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, затвердили категорії, яким нададуть пільги на проїзд у наступному році.

Як повідомляє kyiv.media, безоплатний проїзд наступного року надано таким категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, та осіб, взятих у місті на облік переміщених з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

  • особам з інвалідністю ІІІ групи;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
  • непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за літніми, які досягли 80-річного віку;
  • членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • особам, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб;
  • батькам багатодітної сім'ї;
  • пенсіонерам за віком;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • учням закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня до 1 липня наступного року).

Для учнів установ профтехосвіти, студентів освітніх установ зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня до 1 липня наступного року у розмірі 50% вартості проїзду.

Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

  • учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи;
  • постраждалі учасники Революції гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
  • особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що належать до ІІ категорії; діти, яким встановлена ​​інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • особи з інвалідністю І та ІІ групи; діти із інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи;
  • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;
  • діти із багатодітних сімей;
  • колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто, місць примусового утримання; колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю.

Нагадаємо, що на одноразовий квиток ціну підвищать до 20 гривень. Для мешканців столиці з «Карткою киянина» ціна на один проїзд становитиме 12 гривень, а якщо купувати проїзний на велику кількість поїздок, то одна коштуватиме 14 гривень.

Фото зі сторінки Київського метрополітену у соціальних мережах

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кабаєва

Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі «планують розділитися» та піти різними шляхами у 2022 році

торт

Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.