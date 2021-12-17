У Києві визначили, хто у 2022 році зможе безкоштовно користуватися міським громадським транспортом

У Києві, де у 2022 році планується підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, затвердили категорії, яким нададуть пільги на проїзд у наступному році.

Як повідомляє kyiv.media, безоплатний проїзд наступного року надано таким категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, та осіб, взятих у місті на облік переміщених з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:

особам з інвалідністю ІІІ групи;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за літніми, які досягли 80-річного віку;

членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особам, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб;

батькам багатодітної сім'ї;

пенсіонерам за віком;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

учням закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня до 1 липня наступного року).

Для учнів установ профтехосвіти, студентів освітніх установ зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня до 1 липня наступного року у розмірі 50% вартості проїзду.

Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;

особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

громадяни, віднесені до І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що належать до ІІ категорії; діти, яким встановлена ​​інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;

особи з інвалідністю І та ІІ групи; діти із інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;

діти із багатодітних сімей;

колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто, місць примусового утримання; колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто, місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю.

Нагадаємо, що на одноразовий квиток ціну підвищать до 20 гривень. Для мешканців столиці з «Карткою киянина» ціна на один проїзд становитиме 12 гривень, а якщо купувати проїзний на велику кількість поїздок, то одна коштуватиме 14 гривень.

Фото зі сторінки Київського метрополітену у соціальних мережах

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