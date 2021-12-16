Де б не працювати — аби не працювати: нардепи продовжили собі зимові канікули

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання аж на кінець січня 2022 року. Рішення підтримали 243 народні депутати.

Ініціаторами новацій стали народні депутати Ярослав Железняк (фракція «Голос»), Віктор Бондар і Тарас Батенко (депутатська група «Довіра»).

Перед пленарними засіданнями у депутатів ще заплановано тиждень роботи в комітетах і фракціях (депутатських групах).

Таким чином, поточну сесію буде закрито 28 січня, а вже з 1 лютого розпочнеться сьома сесія дев'ятого скликання.

«28 січня Рада закриє поточну сесію, нова сесія сесія розпочнеться з 1 лютого», — йдеться в постанові.

Відзначимо, що раніше Рада скасувала сесійний тиждень з 11 по 14 січня. Замість роботи під куполом нардепи вирішили попрацювати з виборцями.

Як повідомлялося, у четвер, 16 грудня, в кулуарах Ради раптово знепритомніла помічниця голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії Олена Зель.

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