Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних: що це означає

Верховна Рада на засіданні 16 грудня проголосувала за внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Основною новацією документу є запровадження заборон на рекламу електронних сигарет, а також на їх куріння в громадських місцях (до них, зокрема, відносяться приміщення закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, закладів ресторанного господарства, готелів, гуртожитків, території дитячих майданчиків, підземних переходів, аеропортів, вокзалів і станцій, на зупинках маршрутних транспортних засобів та інші).

Штраф за продаж е-сигарет особам молодше 18 років становитиме 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року — 10 200 гривень.

Додатково у відповідності до директиви 2014/40/ЄС запроваджується заборона на продаж ароматизованих смакових (фрукти, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів, а також так званих «міцних» тютюнових виробів (у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину — 1 міліграм, смоли — 10 міліграмів, монооксиду вуглецю — 10 міліграмів).

Член Комітету Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина додала, що норми щодо заборони щодо ароматизованих тютюнових виробів вдалося зберегти, незважаючи на запропоновані її колегами поправки.

«На останніх секундах мені вдалося збити три дуже шкідливі поправки! І повернути норми щодо заборони тютюнових виробів зі смаками і ароматами. Адже 80% дітей підлітків починають курити саме ароматизовану смакову електронну сигарету. Маємо припинити це — заради наших дітей», — написала вона у Facebook, додавши, що віднині попередження про наслідки куріння буде комбінованим (картинка і текст) і займатиме 65% від розміру пачки виробу. Для електронних сигарет цей мінімум складатиме 30% площі пачки.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев констатував різке зростання тіньового ринку тютюнових виробів в Україні, але зазначив, що парламент не повинен нести політичну відповідальність за неї, оскільки це є завданням правоохоронних органів.

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