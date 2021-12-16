Як дізнатись, чи призначена субсидія, та самостійно перевірити її розмір: пояснює міністр Марина Лазебна

У першій частині інтерв'ю міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, чи мають право на субсидію власники кількох житлових приміщень, безробітні, іноземці. У продовженні розмови Марина Лазебна розповідає, як розраховується розмір субсидії та чи можна самостійно дізнатись про її призначення й що робити, коли вимагають повернути вже виплачені гроші.

«Людина може самостійно перевірити, якою буде сума нарахованої субсидії»

— Пані Марино, в житті трапляються різні ситуації. Приміром, людина мала роботу і могла сплачувати за комірне, але посеред зими її дохід зменшився. Тож чи можна отримати субсидію в розпал опалювального сезону?

— Так, звернутись за житловою субсидією можна в будь-який місяць року, коли родина зрозуміла, що потребує допомоги від держави у сплаті житлово-комунальних послуг, зокрема протягом опалювального сезону.

При цьому, важливо знати, що родина отримає субсидію з дати початку опалювального сезону до дати його закінчення, якщо звернулась за її призначенням протягом двох місяців з початку такого сезону.

Щобільше, якщо людина звертається за субсидією протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то субсидія призначається з місяця такого підвищення до закінчення опалювального сезону.

— Самостійно можна дізнатись про нарахування такої допомоги від держави?

— По-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято щодо її заяви: призначена субсидія чи відмовлено. Повідомити людину про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення.

По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Він знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua.

Пошук у реєстрі здійснюється за адресою. Можна подивитись, чи призначена субсидія, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць — на початку поточного місяця за попередній місяць.

— Поясніть, будь ласка, яким чином розраховується розмір субсидії?

— Субсидія розраховується автоматично. Для її розрахунку використовуються дані про доходи, вартість комунальних послуг, склад зареєстрованих у житловому приміщенні. Цю інформацію структурні підрозділи з питань соціального захисту населення отримують від ДПС, Пенсійного фонду України, виконавців послуг, органів місцевого самоврядування.

Людина може самостійно перевірити якою буде сума нарахованої субсидії. Спочатку треба визначити розмір обов’язкового платежу. Він залежить винятково від розміру середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства. Порахувати його можна таким чином:

визначаємо середній сукупний дохід домогосподарства на місяць, виходячи з доходів родини за період, за який вони враховуються;

ділимо дохід на кількість людей в домогосподарстві;

далі отриману суму ділимо на прожитковий мінімум (встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія), а отриману суму ділимо на 2;

потім визначаємо 15% від отриманої суми. Це буде індивідуальний відсоток обов’язкового платежу;

після чого середній сукупний дохід домогосподарства на місяць множимо на отриманий індивідуальний відсоток обов’язкового платежу.

Це буде сума, яку домогосподарство спроможне сплачувати самостійно, — обов’язкова частина платежу (у межах соціальних норм). А різниця між вартістю комунальних послуг (у межах соціальних норм) та цим обов’язковим платежем — і буде розмір субсидії.

Спожиті послуги понад встановлені соціальні нормативи родина сплачує самостійно.

Такий підхід забезпечує соціальну справедливість — що менші доходи домогосподарства, то меншим є обов’язковий платіж і більшим розмір субсидії.

При цьому, важливо, що розмір субсидії автоматично збільшується у разі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Таким чином родина не потерпає від зростання тарифів.

«Якщо людина має значні статки, вона повинна самостійно сплачувати комуналку»

— Якщо у людини зросте дохід, приміром посеред опалювального сезону, її позбавлять пільги?

— Ні, якщо людині призначили субсидію на певний сезон, то протягом цього періоду автоматично, через зростання доходів субсидії не позбавлять.

Зростання доходів вплине на те, чи призначать цю допомогу від держави на наступний сезон.

Субсидія розраховується двічі на рік: на неопалювальний та опалювальний сезони.

Для розрахунку розміру субсидії враховуються доходи:

за III та IV квартали попереднього року — коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за I та II квартали поточного року — коли субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два найближчі квартали до дати звернення, щодо яких наявна інформація про доходи від податкової служби — коли субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону. Наприклад, якщо людина звернулась за субсидією у грудні, то враховуватимуться її доходи за II та III квартали поточного року.

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Якщо субсидію призначили на певний сезон, то автоматичний перерахунок її розміру здійснюється лише при зміні тарифів на житлово-комунальні послуги. Інші перерахунки можуть здійснюватися в результаті звернення людини в таких випадках:

пенсіонерам, які працювали, але залишили роботу і тепер мають менше доходів, ніж ті, які враховувались для розрахунку субсидії;

особам, які підтвердять зміну розмірів доходу, врахованого при призначенні субсидії.

— Чи можуть вимагати повернути вже отриману субсидію?

— Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свої статки, то орган, який призначав допомогу, дійсно може надіслати листа з вимогою повернути надміру отримані кошти. Їх необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі.

Якщо людина відмовляється добровільно повернути суму надміру отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутись до суду з позовом про примусове стягнення таких коштів.

— Насамкінець, поясніть нашим читачам, які мають земельний пай чи спадок у вигляді будиночка в селі, чи можуть вони претендувати на допомогу у сплаті комуналки?

— Дивіться, загальний принцип — якщо людина має значні статки, то вона повинна самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Якщо не має статків — їй допомагає суспільство, тобто інші платники податків. Тому ми регулярно аналізуємо практику та вносимо зміни до порядку призначення житлових субсидій таким чином, щоб він не був формальним, а враховував переважну більшість індивідуальних життєвих ситуацій, у яких люди потребують допомоги.

З будиночком в селі та земельним паєм — той самий принцип. Якщо це десятий будиночок у людини, то вона не може претендувати на субсидію. А якщо людина живе у квартирі у місті, нещодавно отримала будинок у спадок, не здає його в оренду і має низькі доходи, то, безумовно, вона може отримати субсидію.

Далі, якщо цей пай чи будиночок в селі людина придбала протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією і коштували вони понад 50 тисяч гривень, то це коштовна покупка. У людини на неї є гроші, то чому інші платники податків мають оплачувати за цю людину комунальні послуги? В такому випадку субсидія не надається.

При цьому, якщо людина раніше мала високі статки, придбала будинок в селі або земельний пай кілька років тому, а зараз у неї життєві обставини змінились і доходи тепер низькі, то вона може отримати субсидію.

Також варто розуміти, що дохід від здачі земельного паю або будинку в оренду враховується до сукупного середньомісячного доходу при розрахунку розміру житлової субсидії.

Фото надано Мінсоцполітики

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