27.08 / 27.28 30.47 / 30.83
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Укрзалізниця» запускає новий потяг, який зв'яже три області

16:48 16 грудня 2021
Потяг

В Україні, де 13 грудня у перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів, який проходить через сім областей України, у суботу, 18 грудня, запускають новий регіональний поїзд «Слобожанський експрес».

Як повідомляють «Укрзалізниці», поїзд з'єднає Луганську, Харківську та Сумську області.

Перший, презентаційний рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна — Харків — Суми, а на постійній основі він курсуватиме за маршрутом Попасна — Харків, Харків — Ворожба.

В «УЗ» зазначають, що максимальна швидкість потягу — 140 км/год, у його складі 3 вагони на 170 місць.

Раніше повідомлялося, що у святкові дні з Києва відправлятиметься прямий потяг на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес»: з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Також було анонсовано запуск низки додаткових поїздів на Новий рік та різдвяні свята.

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Кабаєва

Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

касовий апарат

Касові апарати для «ФОП» з 1 січня: як підприємцю зареєструвати РРО (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.