«Укрзалізниця» запускає новий потяг, який зв'яже три області

В Україні, де 13 грудня у перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів, який проходить через сім областей України, у суботу, 18 грудня, запускають новий регіональний поїзд «Слобожанський експрес».

Як повідомляють «Укрзалізниці», поїзд з'єднає Луганську, Харківську та Сумську області.

Перший, презентаційний рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна — Харків — Суми, а на постійній основі він курсуватиме за маршрутом Попасна — Харків, Харків — Ворожба.

В «УЗ» зазначають, що максимальна швидкість потягу — 140 км/год, у його складі 3 вагони на 170 місць.

Раніше повідомлялося, що у святкові дні з Києва відправлятиметься прямий потяг на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес»: з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Також було анонсовано запуск низки додаткових поїздів на Новий рік та різдвяні свята.

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах

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