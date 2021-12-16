«Укрзалізниця» запускає новий потяг, який зв'яже три області
В Україні, де 13 грудня у перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів, який проходить через сім областей України, у суботу, 18 грудня, запускають новий регіональний поїзд «Слобожанський експрес».
Як повідомляють «Укрзалізниці», поїзд з'єднає Луганську, Харківську та Сумську області.
Перший, презентаційний рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна — Харків — Суми, а на постійній основі він курсуватиме за маршрутом Попасна — Харків, Харків — Ворожба.
В «УЗ» зазначають, що максимальна швидкість потягу — 140 км/год, у його складі 3 вагони на 170 місць.
Раніше повідомлялося, що у святкові дні з Києва відправлятиметься прямий потяг на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес»: з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.
Також було анонсовано запуск низки додаткових поїздів на Новий рік та різдвяні свята.
Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах179
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