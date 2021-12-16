У Києві протестують проти МВФ: що відбувається

Близько чотирьох тисяч людей протестують у центрі столиці проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Мітингувальники розташувалися під Кабміном та Верховною Радою, заявляючи, що під тиском МВФ влада ухвалює антисоціальні закони, які нищать робочі місця та мале підприємництво та роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

Протестувальники тримають плакати з вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення.

Зокрема, протестувальники не згодні з продажем землі, приватизацією держбанків та таких держмонополій, як «Енергоатом», «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.

Учасники акції протесту вимагають від президента України Володимира Зеленського «звільнити країну від зашморгу Міжнародного валютного фонду» та відмовитися від співпраці з цією організацією.

Протестувальники також показали перформанс, який символізував те, як Міжнародний валютний фонд та його партнери «п'ють кров» українського народу.

Фігури, що втілюють директорку-розпорядницю МВФ Кристаліну Георгієву, прем'єра Дениса Шмигаля, бізнесменів Джорджа Сороса та Томаша Фіалу, розлили по склянках червону рідину за столом у формі мапи України під обурені вигуки присутніх.

330

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter