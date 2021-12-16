Київська та ще три області можуть вийти з «червоної» зони, — Ляшко

Чотири області України можуть незабаром вийти із «червоної» карантинної зони. Це Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Рішення про вихід регіонів із «червоної» зони має ухвалити Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. МОЗ уже ініціювало засідання комісій.

Нагадаємо, зараз у «червоній» карантинній зоні вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська. Решта регіонів перейшла на «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Після останнього перегляду умов для «червоної» та «жовтої» зони МОЗ визначило, що у «жовтих» областях у ТРЦ, на ринках, у кафе, кінотеатрах від персоналу та відвідувачів мають вимагати як мінімум «жовтий» COVID-сертифікат (про одну дозу). Якщо область в «червоній» зоні, підходить виключно «зелений» COVID-сертифікат про повну вакцинацію.

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