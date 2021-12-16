Голова ГУР Буданов прокоментував інформацію про проживання в будинку зі скандальним ексзаступником міністра Гогілашвілі

Глава ГУР Кирило Буданов живе в будинку, в якому проживають колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі з дружиною.

Цю інформацію Кирило Буданов прокоментував Bihus.info. «Я там не живу, а тимчасово мешкаю. У моїй квартирі зараз триває ремонт. А Гогілашвілі — мій друг, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував пожити якийсь час у нього», — каже Буданов.

Він додав, що знає Олександра Гогілашвілі давно — 2,5 — 3 роки. За словами Кирила Буданова, будинок орендує дружина ексзаступника міністра Марія Левченко. Вона — помічниця президента України Володимира Зеленського.

А володіє нерухомістю людина, яку, за словами Буданова, «пов'язують із незаконним обігом готівки, обналом».

Нагадаємо, що днями Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ після скандалу на блок-посту з поліцейськими, який став надбанням громадськості.

Фото — скріншот

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