В Україні змінили умови програми «муніципальна няня»: що важливо знати

Кабінет міністрів затвердив ухвалу «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Як повідомляють у Мінсоцполітики, це пов'язано з необхідністю підвищення адресності надання послуги з догляду за дитиною віком до трьох років групам населення, які найбільше потребують допомоги.

Послуга «муніципальна няня» надається для догляду за:

дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду (дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність);

двома та більше дітьми молодше трьох років;

дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Документом скасовані обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд (раніше няня-ФОП мала право доглядати одночасно 3 дітей, а юрособа — 10 малюків), оскільки послуга «муніципальна няня» надаватиметься виключно тим групам населення, які найбільше потребують допомоги.

У Мінсоцполітики додали, що під час реалізації пілотного проекту було виявлено деякі порушення у наданні послуги та зловживання з боку її отримувачів.

«Зокрема, надання однією муніципальною нянею послуг з догляду одночасно за 7−10 дітьми за різними адресами; зловживання одержувачами компенсації послуги „муніципальна няня“ своїми правами (фіктивний вихід з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку); укладання фіктивних договорів про здійснення догляду за дитиною, створення відповідних груп у соціальних мережах тощо», — додали у міністерстві.

Для оформлення державної допомоги батькам слід звернутися до відділу соцзахисту за місцем проживання. Так, в Ірпінській міськраді нагадували, що із собою треба мати:

паспорт;

ідентифікаційний код одного із батьків;

свідоцтво народження дитини;

копію офіційно укладеного з нянею договору.

Потрібно написати заяву на отримання компенсації та надати документи, що підтверджують оплату послуг няні (квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку тощо). Термін подачі документів — місяць з укладання угоди з нянею. Крім того, щомісяця до 5 числа потрібно надавати документи про оплату праці няні. Рішення про нарахування компенсації ухвалюється місцевими органами соцзахисту протягом 10 днів із дня подання повного пакету документів.

Сума компенсації дорівнює розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на сьогоднішній день це 1921 гривня.

Про те, як збільшилися виплати з 1 грудня 2021 року, у тому числі і на дітей, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter