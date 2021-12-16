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Голова ГУР Буданов може проживати в одному будинку зі скандальним ексзаступником міністра Гогілашвілі — «Слідство.Інфо»

13:15 16 грудня 2021
будинок

Скандальний ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі і його дружина, помічниця президента Зеленського Марія Левченко можуть жити в одному будинку з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Такого висновку дійшли журналісти команди «Слідство.Інфо» у новому фільмі-розслідуванні.

Розслідувачі з'ясували, що Гогілашвілі та Левченко товаришують у соцмережах із дружиною Буданова. Гогілашвілі має спільні фото з головним розвідником. Кортеж, що вранці виїжджає з будинку Гогілашвілі-Левченко, пізніше спостерігали біля Головного управління розвідки Міноборони. Також біля будинку, що орендується Левченко та Гогілашвілі, неодноразово були помічені машини з автопарку СБУ.

Сам будинок, де мешкає сім'я Гогілашвілі-Левченко, було взято в оренду. Площа маєтку становить близько 350 квадратів. Знаходиться будинок у селі Хотів під Києвом. Ріелтори вважають, що вартість оренди такого будинку може становити до 2 тис. доларів на місяць.

Враховуючи, що дані про Олександра Гогілашвілі є на сайті податкової служби Росії, виникли припущення, що ексзаступник міністра все ще має російське громадянство. За даними сайту «Миротворець», Гогілашвілі справді раніше жив і працював у Росії, а у листопаді 2015 року отримав вид на тимчасове проживання в Україні. Чи отримував українське громадянство екс-чиновник, у «Миротворця» відомостей немає.

«З огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу національній безпеці України», — вважає «Слідство.Інфо».

Нагадаємо, у МВС збиралися провести внутрішнє дисциплінарне розслідування щодо Гогілашвілі, але 13 грудня чиновника було звільнено за власним бажанням .

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