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Україна

Закупівля пігулок від коронавірусу: Україна підписала договір з Pfizer про основні умови

12:45 16 грудня 2021
Пігулки

Україна, в якій останнім часом щодоби від ковіду помирає понад три сотні хворих, підписала договір із компанією «Пфайзер» про основні умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів з ковідом з груп ризику

«Результаті клінічних досліджень показали, що при призначенні препарату протягом трьох днів після появи симптомів, кількість смертей та госпіталізацій знижується на 89 відсотктів та на 85, якщо почати лікування протягом перших п’яти днів», — додав очільник МОЗ.

Ексклюзивний матеріал «Коли чую фразу, що ковіду не існує, сміюся», — патологоанатом Вадим Українець про загрози і особливості нинішньої хвилі пандемії в Україні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото с Pixabay

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