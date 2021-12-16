Закупівля пігулок від коронавірусу: Україна підписала договір з Pfizer про основні умови

Україна, в якій останнім часом щодоби від ковіду помирає понад три сотні хворих, підписала договір із компанією «Пфайзер» про основні умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів з ковідом з груп ризику

«Результаті клінічних досліджень показали, що при призначенні препарату протягом трьох днів після появи симптомів, кількість смертей та госпіталізацій знижується на 89 відсотктів та на 85, якщо почати лікування протягом перших п’яти днів», — додав очільник МОЗ.

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Фото с Pixabay

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