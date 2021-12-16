Порошенко з дружиною взяли участь у подячному молебні й отримали церковну відзнаку від Епіфанія

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у подячному молебні з нагоди третьої річниці Об"єднавчого собору. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі очолив предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Я хотів висловити щиру подяку кожному, а особливо від себе особисто, від нашої Помісної Української Православної церкви подякувати п’ятому президентові України Петрові Олексійовичу Порошенку. Ви зробили дуже багато. Під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію. Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому», — звернувся він до Петра Порошенка.

Блаженніший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду — Хрест за заслуги перед Православною церквою України.

Очільник ПЦУ також відзначив церковною нагородою і Марину Порошенко.

«Прийміть цей церковний орден на честь святої рівноапостольної княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю на благо нашої Помісної Української Православної церкви та побожного українського народу», — сказав Епіфаній.

П’ятий президент України подякував предстоятелю ПЦУ і закликав всіх українців до об’єднання.

«Я хочу закликати українців продовжити той шлях, який ми розпочали три роки тому, коли сотні парафій приєдналися до нашої церкви і продовжують цей процес. Це правильна справа, це правильний шлях. Життя вже довело, що Православна церква України — це те, що об’єднає нашу країну, те, що дарує українцям духовну державність», — наголосив Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що пам’ятатиме все життя десятки тисяч людей на Софійській площі, які готові були стояти годинами і днями у молитві під час Об’єднавчого собору.

«Сталося те, про що мріяли й молилися десятки поколінь українців сотні років — щоб Господь послав нам диво Об’єднаної Православної церкви. Диво автокефальної нашої церкви. Я хочу сказати, що Томос про автокефалію нашій церкві є хрещенням України у світі», — наголосив Порошенко.

Він зауважив, що більше тисячі років Володимирове хрещення відкрило для українського народу шлях до європейської родини народів.

«Господь чує наші молитви, почує і приведе нас до того, про що мріють всі українці», — переконаний він.

Політик також провів телефонну розмову із Вселенським патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого президента із річницею Об’єднавчого собору і наголосив, що собор був важливою віхою для процесу творення автокефальної Православної церкви України.

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за Томос про автокефалію, а також за величезну турботу і підтримку віковічних прагнень українського народу до здобуття власної незалежної церкви.

Петро Порошенко та Вселенський патріарх також обговорили подальші кроки для розбудови ПЦУ. Його Всесвятість запросив п’ятого президента у новому році відвідати Фанар.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, який оголосив про створення в Україні незалежної Православної церкви, де було обрано предстоятеля Православної церкви України з титулом Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Українська Православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь почав вважати ПЦУ єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала у складі Вселенського патріархату з 10 століття.

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