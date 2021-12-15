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Гордон надіслав запити до СБУ та Нацполіції після інтерв'ю з Богданом

23:45 15 грудня 2021
гордон

Журналіст Дмитро Гордон направив запити до поліції, Служби безпеки України та Держбюро розслідувань. Гордон повідомив, що хоче, щоб слідчі органи перевірили відомості, озвучені в недавньому інтерв'ю колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Так, Богдан стверджував, що президент Володимир Зеленський особисто дає вказівки про кримінальне переслідування деяких осіб, зокрема й Гордона.

«Андрій Богдан сказав, що Володимир Зеленський дав вказівку посадити Дмитра Гордона і, більше того, згідно з рішенням Полтавського суду, щодо мене проводяться НСРД — негласні слідчо-розшукові дії. Що це означає? Що мої телефони слухають, за мною стежать, проводять аудіо- і відеоспостереження. Це означає, що моє приватне життя незаконно є предметом підглядування, підслуховування та обговорення людьми, які не мають на це жодного права», — сказав Гордон.

Так, Гордон просить поліцію, СБУ та ГБР відповісти, чи відкрито проти нього кримінальні провадження та за якою статтею; чи оголошено журналіста підозрюваним і якщо так, то в чому. Також журналіст хоче, щоб слідство підтвердило або спростувало припущення про негласні розшукові дії.

Нагадаємо, в інтерв'ю Дмитру Гордону Андрій Богдан також прояснив принципи призначення та звільнення чиновників за президента Зеленського.

Фото з Facebook-сторінки Дмитра Гордона

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