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Провокації на кордоні з Росією та Нормандський формат: Зеленський, Макрон та Шольц обговорили ситуацію на Донбасі

20:03 15 грудня 2021
зеленський макрон олаф

Для врегулювання ситуації на Донбасі слід продовжити зустрічі у Нормандському форматі. Про це говорили у Брюсселі президент України Володимир Зеленський, новий федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та французький лідер Еммануель Макрон. Підсумки зустрічі наводить Офіс президента України.

Формат «нормандської четвірки» передбачає участь Росії, тому Зеленський, Шольц і Макрон закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи.

Український президент подякував Німеччині та Франції «за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії». Українська сторона цінує, що про потужну підтримку згадується у новій коаліційній угоді уряду ФРН.

За словами Зеленського, Україна не піддається на провокації на кордоні та сподівається на дипломатів. «Чекаю, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якнайшвидше. Поки що, незважаючи на дипломатичні зусилля, що продовжуються, вони залишаються біля наших кордонів», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив із Макроном, чи можна розблокувати Нормандський формат. Президент Франції пообіцяв порушити цю тему на зустрічі з російським лідером.

Фото president.gov.ua

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