З 16 грудня Італія закриває в’їзд українцям, але є винятки

Італія з 16 грудня 2021 року закриває в'їзд для українських туристів. Загалом поїздки можливі, але громадянам доведеться підтвердити документами, що мета приїзду — справді важлива. Індивідуальні подорожі, зимовий організований туризм до таких не належать. Про це повідомляє МЗС України.

Нові правила в'їзду до Італії будуть чинні як мінімум до 31 січня 2022 року. Посилення введено через різке зростання кількості хворих на коронавірус і поширення агресивного штаму «Омікрон». 14 грудня було виявлено 20677 нових випадків COVID-19 та 120 летальних наслідків. У 27 хворих підтвердився «Омікрон».

Таким чином, з 16 грудня для подорожі до Італії потрібен один із наступних документів:

посвідка на проживання;

підтвердження легальної роботи у країні;

медичні документи щодо проходження курсу лікування в італійській клініці;

документи із навчального закладу про те, що українець навчається в Італії.

Що стосується поїздок для возз'єднання сім'ї, то в МЗС кажуть, що влада Італії може дозволити в'їзд особам, які «мають підтверджені та стабільні особисті відносини з громадянами Італії», але «за наявності аргументованих підстав».

Також дозволено поїздки у разі «абсолютної необхідності». Зазвичай під таким мають на увазі тяжку хворобу близької особи в Італії, похорон, надзвичайні випадки.

Особам, які мають підстави для в'їзду в Італію, доведеться заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form, зробити ПЛР-тест (дійсний 72 години) або експрес-тест на COVID-19 (дійсний 24 години), пройти 10 днів самоізоляції та зробити повторний молекулярний чи експрес-тест.

Заборонено в'їзд до Італії громадянам, які за 14 днів до того перебували у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватині.

Нагадаємо, раніше умови в'їзду для українців посилили Польща та Румунія.

Фото pixabay.com

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