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Україна

Зарплати шахтарям: у Кабміні повідомили, коли надійдуть ще 90 мільйонів

17:15 15 грудня 2021
шахтарі

Накопичені борги із зарплати шахтарям буде частково погашено. 14 грудня «Центренерго» перерахувало вугледобувним підприємствам 370 млн. гривень. До кінця тижня компанія має повністю розрахуватися з підприємствами вугільної галузі. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ще 90 млн грн. знайшлися за рахунок економії бюджету Міністерства енергетики. Кошти обіцяють направити на зарплати гірникам після погодження бюджетним комітетом Ради.

За даними Незалежної профспілки гірників України, на початок грудня борг із зарплати шахтарям досяг 2 млрд грн, і шахтарські регіони були на межі соціального вибуху. Це при тому, що у жовтні на погашення заборгованості із зарплати шахтарям було вирішено виділити мільярд гривень.

Колишній голова Мінпаливенерго Іван Плачков попередив, що у зимовий сезон 2021−2022 Україна прийшла з дефіцитом вугілля для електростанцій, і це дуже небезпечно.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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