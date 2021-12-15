Рада перейменувала Володимир-Волинський

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Волинській області. Коли рішення набуде чинності, населений пункт називатиметься просто Володимир. Рішення про перейменування не торкнулося Володимир-Волинського району та Володимир-Волинської територіальної громади. Для їхнього перейменування потрібна окрема ініціатива місцевих жителів.

Ініціатива про перейменування міста виникла кілька років тому. У жовтні 2021 року рішення підтримали на рівні міськради. Потім схвалення було отримано від обласної влади, і проект про перейменування передали до Ради.

Місто веде своє літочислення з 866 року, але вперше було згадано у хроніках як Ладомир. З 988 року літописи фіксують назву Володимир. Володимир-Волинським місто стало у 1795 році після приєднання до Російської імперії. Населений пункт було перейменовано, щоб відрізняти повітове місто новоствореної Волинської губернії від міста Владіміра, яке вже існувало в Росії (Владімір-на-Клязьмі).

Нині Володимир-Волинський — місто обласного значення, важливий центр туризму на Волині. За даними на 2020 рік, у місті проживає 38 тис. осіб.

Фото volodymyrrada.gov.ua

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