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Польща змінює з 15 грудня правила в'їзду до країни: як це торкнеться українців

15:17 15 грудня 2021
Польський прикордонник

З середи, 15 грудня, у Польщі почали діяти жорсткіші правила в'їзду на територію країни.

Так, в уряді ухвалили рішення, що люди, які прибувають у РП з-за меж Шенгенської зони, повинні надавати не лише сертифікати про вакцинацію, а й негативні тести на COVID-19, зроблені за 24 години до моменту перетину кордону.

«Вакцинація не звільняє вас від обов'язку робити аналізи», — йдеться у повідомленні.

Раніше польська влада ввела заборону до 27 грудня на польоти з Ботсвани, Есватині, Лесото, Мозамбіку, Намібії, ПАР та Зімбабве, де було виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон».

Нагадаємо, що правила посилила і Румунія — вони почали діяти з 10 грудня.

Фото Прикордонної служби Польщі із соціальних мереж

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