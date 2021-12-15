Податкова попередила про зупинення роботи своїх електронних сервісів: що сталося

У Державній податковій службі попередили користувачів про можливі збої та обмеження доступу до електронних сервісів.

У ДПС додали, що збої можливі з 22:00 четверга, 16 грудня, до 01:00 п'ятниці, 17 грудня.

Доступ до сервісів може бути обмежений у зв'язку з «проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС».

Раніше бухгалтерка та податкова консультантка компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster Ольга Пушко розповіла «ФАКТАМ», що головною проблемою роботи підприємців із ПРРО є «падіння» серверів податкової служби. Через перевантаженість серверів податкової можуть не фіскалізуватися чеки. У цьому випадку підприємцям потрібно почекати і зробити ще одну спробу через кілька годин.

Нагадаємо, що днями користувачі повідомляли про збій застосунку «Дія» — у когось не завантажувалися документи, а у когось не відображалися COVID-сертифікати.

Фото із сайту ДПС

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