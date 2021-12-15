В Україні продовжили адаптивний карантин: як довго діятимуть обмеження

В Україні адаптивний карантин продовжено до 31 березня 2022 року. Рішення ухвалили 15 грудня на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, захід необхідний, щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей.

Прем'єр додав, що поки що рівень вакцинації в Україні не досягне 70% населення, всі повинні продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

Таким чином, карантинні обмеження діятимуть весь перший квартал наступного року.

В силі залишаються дистанція та носіння захисних масок, а також правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами.

Нагадаємо, чинний зараз адаптивний карантин закінчується 31 грудня. У листопаді було змінено умови та посилено вимоги щодо вакцинації у «жовтих» зонах епідемічної небезпеки.

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