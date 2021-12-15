Найбільша авіакомпанія Швейцарії відкриває новий маршрут до України: скільки коштуватиме політ до Цюриха

З літа 2022 року швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines (Swiss) запустить регулярні рейси з Цюриха до Одеси.

Як повідомляє «Авіаньюз», новий рейс відкриють з 4 липня у рамках розширення мережі польотів у літньому розкладі наступного року.

Згідно з розкладом, польоти заплановані двічі на тиждень — по понеділках та четвергах вдень:

Цюрих 10:00 → Одеса 13:45, понеділок, четвер;

Одеса 14:25 → Цюрих 16:15, понеділок, четвер.

На лінії заявлено регіональний реактивний літак Airbus A220−300, який у флоті Swiss оснащений 145-ма кріслами. Швидкість авіалайнера дозволить йому долати відстань між Одесою та Цюрихом приблизно за 3 години.

Авіаквитки Одеса — Цюрих — Одеса на рейси у липні 2022 року коштують 6 700 грн в обидва боки (220 євро) за найдешевшим тарифом Light. Він дозволяє провозити лише ручну поклажу. Пасажир може взяти в салон літака валізу з габаритами до 55×40×23 см та вагою до 8 кг та особисту річ з розмірами до 40×30×10 см без обмеження за вагою.

На даний момент Swiss представлена на українському ринку лише одним маршрутом — Київ — Цюрих.

Нагадаємо, що нещодавно лоуостер Ryanair анонсував у 2022 році два нові маршрути зі столичного «Борисполя» — до столиці Швеції Стокгольма та на грецький острів Керкіра (Корфу).

Фото з Вікіпедії

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