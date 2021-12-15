27.06 / 27.27 30.41 / 30.78
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У жодному разі не платити за «послугу»: голова комітету Ради дав пораду, як виключити свій бізнес із «чорного» списку ризикових

13:12 15 грудня 2021
підприємець

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев закликав підприємців, яких податкова внесла до «чорного списку», не намагатися вийти з числа «ризикових» платників на умовах працівників ДПС. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, йому часто скаржаться підприємці-платники ПДВ, що податкова блокує податкові накладні та безпідставно вносить ФОПів до переліку «ризикових».

Нардеп пише, що реальному бізнесу необхідно надати інформацію та копію документів з поясненнями своєї господарської діяльності у ДПС в електронній формі.
За результатами вивчення аргументів податкова ухвалить рішення про відновлення таблиці або скасування статусу «ризиковості» відповідно до закону.

«Якщо ж на якомусь рівні податківці запропонують сплатити цю „послугу“, прошу відразу ж звертатися до мене», — пише нардеп й зазначає, що всі дії влади спрямовані на викорінення корупції у податковій службі.

Нагадаємо, підприємцям, які застосовують спрощену систему оподаткування, депутати хочуть обмежити сфери діяльності. В Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Фото: https://ua.depositphotos.com

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

ФОП

ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

платіжки

У Кабміні раптово змінили прогноз щодо тарифів на комуналку: що буде з цінами на воду, світло та газ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.