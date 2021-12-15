У жодному разі не платити за «послугу»: голова комітету Ради дав пораду, як виключити свій бізнес із «чорного» списку ризикових

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев закликав підприємців, яких податкова внесла до «чорного списку», не намагатися вийти з числа «ризикових» платників на умовах працівників ДПС. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, йому часто скаржаться підприємці-платники ПДВ, що податкова блокує податкові накладні та безпідставно вносить ФОПів до переліку «ризикових».



Нардеп пише, що реальному бізнесу необхідно надати інформацію та копію документів з поясненнями своєї господарської діяльності у ДПС в електронній формі.

За результатами вивчення аргументів податкова ухвалить рішення про відновлення таблиці або скасування статусу «ризиковості» відповідно до закону.

«Якщо ж на якомусь рівні податківці запропонують сплатити цю „послугу“, прошу відразу ж звертатися до мене», — пише нардеп й зазначає, що всі дії влади спрямовані на викорінення корупції у податковій службі.

Нагадаємо, підприємцям, які застосовують спрощену систему оподаткування, депутати хочуть обмежити сфери діяльності. В Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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