Ситуація буде дуже напруженою: астролог назвав можливу дату віроломного вторгнення РФ до України

Про можливий повномасштабний напад Росії на Україну говорять не лише політики та військові, а й деякі представники окультних наук. Зокрема, про це заявив відомий своїми пророкуваннями одеський астролог Влад Росс, передає «Главред».



За його прогнозами, 2022 рік не обіцяє Україні особливих проривів та кардинальних змін у будь-яких сферах життя країни. Імовірність віроломного вторгнення Росії наступного року існує.

Росс зазначив, що політична ситуація в Україні буде дуже напруженою наприкінці зими — на початку весни. У цей період напруга у суспільстві буде сильною, може статися все, зокрема, майдан.

Найімовірнішим місяцем віроломного вторгнення Путіна в Україну астролог вважає березень. У березні передбачається великий парад планет, і така астрологічна ситуація збільшує можливість вторгнення, вважає Росс.



За словами астролога, з початком квітня ситуація зміниться на краще. Світла смуга продовжиться у травні та червні. У цей час можливі фінансові потоки, гроші, поліпшення добробуту, досягнення миру.

На думку астролога, в економічній та енергетичній сферах у 2022 році в Україні будуть проблеми. Найскладніша ситуація очікується у лютому-березні.

Він вважає, що деякі регіони України у лютому-березні замерзатимуть, не вдасться уникнути віялових відключень електроенергії. Почнуться проблеми з другої половини січня. Цей період Росс назвав «польотом над прірвою».

Після березня місяця варто очікувати на приплив інвестицій, нові кредити МВФ, а також на укладення важливого для України контракту.

За прогнозом астролога, коронавірус не зникне, але перетвориться на звичайне респіраторне захворювання влітку 2022 року.

Нагадаємо, астролог Людмила Халанська вважає, що у РФ з 2022 року починається падіння економічних показників. Вона також впевнена, що російський президент не нападе на Україну.

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