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Коронавірус повертається: в Україні знову зросла кількість COVID-випадків

11:05 15 грудня 2021
Коронавірус

Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і говорив, що протягом останніх п'яти тижнів в Україні фіксується зниження кількості хворих на COVID-19, у країні, як і раніше, хворіють тисячі українців — на ранок середи, 15 грудня, підтверджено 8 109 нових випадків ковіду.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 707 дітей та 182 медпрацівники.

Минулої доби до лікарень потрапили 2 280 громадян, одужали 26 307 осіб. Хвороба стала летальною для 356 українців.

За даними МОЗ, з початку кампанії з вакцинації щеплено 14 221 538 осіб, з них отримали першу дозу — 14 221 536 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози — 12 640 221 особа. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Статистика МОЗ

Ексклюзивний матеріал «Коли чую фразу, що ковіду не існує, сміюся», — патологоанатом Вадим Українець про погрози та особливості нинішньої хвилі пандемії в Україні читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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