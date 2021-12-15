День працівників суду України: щирі вітання та листівки

У середу, 15 грудня, в Україні відзначають День працівників суду. Дата була започаткована указом президента Леоніда Кучми у 2000 році.

Судді — це люди, основною місією яких є захищати права та свободи громадян, незалежно від статі, віку, поглядів.

Разом з суддями свято відзначають і працівники апарату судів.

«ФАКТИ» бажають усім причетним, щоб кожна справа і кожне питання завершувалося чесним вироком. Нехай завжди тріумфує правосуддя, а закон і чесність керують рішеннями людей у суддівських мантіях.

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З Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим та гуманним! Бажаємо вам процвітання, мудрості, неупередженості в прийнятті рішень та бездоганної репутації!

З Днем працівників суду,

України нашої.

Хай вирішуються справи,

Служби важливої вашої.

Нехай працівники суду,

Славляться успіхом.

Кожен щоб суддя країни,

Був великою людиною.

Пусть Фемида Украины

Будет справедливой,

Будет честной, будет сильной,

Человеколюбивой.

Дай Бог мудрости в делах,

Словах, изреченьях,

Всем работникам в судах,

Поддержи в решеньях.

Пусть их совесть будет чистой,

А судьба даст счастье,

Солнце светит им лучисто,

Отогнав ненастье.

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Поздравляем с Днем работников суда Украины и хотим пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

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