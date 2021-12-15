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Україна

Чекайте на позапланову перевірку: у Держпраці розповіли, як діятимуть у разі скарг відсторонених від роботи співробітників

9:01 15 грудня 2021
інспектор

Люди, які не мають COVID-сертифікатів, та яких у зв'язку з цим усунули від роботи, продовжують скаржитися на порушення їхніх прав, у тому числі, й до органів Держпраці. Вони просять перевірити законність процедури усунення.

Щоб провести перевірку інспекторам праці, потрібні певні умови. Про це у телеетері розповів начальник Управління Держпраці у Житомирській області Сергій Сєчін.

За його словами, після отримання скарги від працівників, відсторонених від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19, управління має узгодити проведення позапланової перевірки підприємства з Центральним апаратом Держпраці.

На підставі отриманого погодження готується наказ та направлення на перевірку, а потім інспектор має право вийти на підприємство чи установу.

У разі виявлення порушень процедури усунення, інспектор виносить припис адміністрації для негайного виконання.
Отримавши копію акта такої перевірки, відсторонений працівник може звернутися до суду, щоб зобов'язати адміністрацію скасувати наказ та поновити його на роботі.

В Україні вже є прецедент, коли суд скасував ухвалу про усунення від роботи людини, яка не має щеплень від коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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