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Україна

На Донбасі поранено українського військового: бойовики сім разів порушували режим припинення вогню

8:30 15 грудня 2021
військові

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі тривають обстріли з боку проросійських збройних формувань.

Так, у вівторок, 14 грудня, бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи тяжке озброєння. Про це повідомили у штабі ООС.

Під вогонь потрапили опорні пункти українських військових у районі Новолуганського, Новотошківського, Авдіївки, Гранітного, Старогнатівки, Новомихайлівки, Водяного.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у шпиталі. Стан здоров'я середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку 15 грудня російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів обстріляли Першотравневе. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних Сил немає.

Повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь й змусили противника припинити обстріл.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Донбасі бойовики використовують не лише важке озброєння, а й пластикові міни, які перебувають під забороною згідно з міжнародними конвенціями. Днями на такій міні підірвався український боєць.

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