Народне свято 15 грудня: чому цього дня заборонено стригти нігті та волосся, а також розпочинати нові справи

У церковному календарі 15 грудня — день пророка Авакума та преподобного Афанасія, самітника Печерського.

Преподобний Афанасій — чернець Печерського монастиря, мощі якого спочивають у Ближніх печерах, поруч з мощами святого Спиридона Проскурника.

Про життя пророка Авакума, ім'ям якого назвали книгу у Старому Завіті, збереглося мало інформації. Згідно з однією з легенд, він допоміг пророку Данилу, кинутому в рів до левів, і поділився з ним їжею.

Також відомо, що Авакум передбачив низку важливих подій: руйнування Єрусалима, полон юдеїв у Вавилоні та їхнє подальше повернення на батьківщину, прихід Месії.

За народними традиціями у цей день було заведено молитися за гарний сон для тих, хто страждав на безсоння, а також для маленьких дітей.

Вважається, що сьогодні сон покаже ваші головні вади і, щоб їх виправити, краще прислухатися до своїх бачень.

Гарною прикметою сьогодні вважається викинути старі речі або віддати їх тим, хто їх потребує. Це допоможе залучити успіх у фінансах.

Наші пращури вірили, що сьогодні добре помолитися про вигнання з дому нечистої сили.

У цей день добре зайнятися рукоділлям, але з одним застереженням: не рекомендується зашивати дірки на одязі.

Весь сьогоднішній день краще провести у спокої та тиші будинку, уникаючи розважальних заходів та закладів.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні заборонено стригти нігті та волосся — вкоротиш собі віку, говорили в народі. При цьому фарбуватися або робити манікюр 15 грудня не забороняється. Тож якщо ви запланували на цю середу похід у салон, скасовувати його не варто — просто скоригуйте процедури.

Такоже сьогодні категорично не можна підіймати нічого, що знайдено землі. Особливо це стосується перехресть.

Батькам не можна кричати на своїх дітей, голосно вичитувати, щоб їх не почали мучити нічні кошмари. Незаміжнім дівчатам забороняється голосно сміятися та влаштовувати застілля. Інакше на них чекають неприємності в особистому житті.

Не варто сьогодні робити ремонт.

Вагітним не рекомендується мити голову, інакше залишок вагітності пройде з проблемами. Також вагітним сьогодні не варто стригтися, робити зачіску, манікюр та педикюр.

Цього дня не можна приймати важливих рішень. Сьогодні не розпочинають нові справи, а також це несприятливий день для того, щоб вирушати у далеку дорогу.

Нагадаємо, 13 грудня православна церква відзначала День Андрія Первозванного.

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