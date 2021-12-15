Дощі та мокрий сніг перед страшним похолоданням: кому сьогодні в жодному разі не можна виходити з дому без парасольки

В Україну поступово насувається похолодання. У середу, 15 грудня, по всій території країни буде хмарно. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Денна температура повітря від -1 до +4 градусів, на півдні та у Криму — до +7.

Виходячи з даних на карті, у центрі, на заході та півночі істотних опадів не очікується. Швидкість вітру в регіонах становитиме до 5−10 метрів за секунду.

У західних областях температура повітря вдень від 0 до +2 градусів, уночі — 3.-5. На півночі та в центрі вдень від -1 до +1.

На сході країни вдень пройдуть дощі з мокрим снігом. Денна температура від 0 до +4 градусів.

Дощі також очікуються у Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. Вдень повітря у регіоні прогріється від +2 до +7 градусів.

У Києві вдень температура становитиме від 0 до +2, без опадів, вітер від 5 до 10 метрів за секунду.

Синоптики не очікують будь-яких різких змін погоди у грудні. За їхніми прогнозами, місяць буде «кліматично нормальним» або близьким до норми — з середньою температурою повітря вдень +3.+4 градуси.

На думку директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, сильні морози прийдуть до України у січні-лютому.

Фото: https://ua.depositphotos.com

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter