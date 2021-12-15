Чекати залишилося недовго: у Кабміні розповіли, коли середня заробітна плата в Україні збільшиться до 15 778 грн.

З 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати у місячному розмірі, а підвищення на 200 грн. заплановано з 1 жовтня. Водночас мінімальна зарплата у погодинному розмірі зросте вже з 1 січня — щоправда, лише на 14 копійок.

Відповідні показники прописані у держбюджеті-2022, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2021-го пише ТСН.

При цьому в уряді звертають увагу на цікаву динаміку підвищення мінімальної зарплати у місячному розмірі у 2021 та 2022 роках:

з 1 січня 2021 року — 6 000 гривень;

з 1 грудня 2021 року — 6 500 гривень;

з 1 січня 2022 року — 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року — 6700 гривень.

Також неухильно підвищується і мінімальна зарплата у погодинному розмірі у 2021 та 2022 роках:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

з 1 січня 2022 року — 39,26 гривні;

з 1 жовтня 2022 року — 40,46 гривні.

При цьому розмір середньої зарплати в Україні у 2021 році (дані Держстату) становив:

перший квартал — 12835 гривень;

другий квартал — 13 784 гривні;

третій квартал — 14194 гривні.

Набагато вищим був розмір середньої зарплати у Києві у 2021 році (дані Держстату):

перший квартал — 18722 гривні;

другий квартал — 20 054 гривні;

третій квартал — 20658 гривень.

І, нарешті, «вишенька на тортику»: у Міністерстві економіки прогнозують, що середня заробітна плата в Україні у 2022 році може становити 15 778 гривень. Тому українцям справді можна готуватись до збільшення заробітних плат, а з ними і пенсій.

Нагадаємо, що «ФОПам» на спрощеному комплексі хочуть обмежити сфери діяльності.

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