ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

В Україні хочуть реорганізувати спрощену систему оподаткування. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, що обмежує сфери діяльності ФОПів, що працюють на єдиному податку.

Ініціатори реорганізації пропонують внести до першої групи «спрощенців» лише тих підприємців, які продають товари у роздріб на ринках або надають такі побутові послуги населенню:

- виготовлення взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів на індивідуальне замовлення;

- ремонт взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів;

- манікюр, педикюр та перукарські послуги;

- клінінгові послуги за індивідуальним запитом;

- репетиторство;

- послуги гувернанток (виховання дітей у приватному порядку);

- утримання, дресування тварин та догляд за ними;

- фотографування;

- соціальна допомога без проживання.

При цьому зарплати штату таких ФОПів не можуть перевищувати 165 мінімальних зарплат на рік.

До другої групи входитимуть підприємці, які надають побутові послуги. Також сюди увійдуть ФОПи, що працюють у сфері народних художніх промислів (без серійного виготовлення) або продають такі вироби в роздріб.

Обмеження — штат не перевищує 10 співробітників й отримує менш як 834 мінімалки на рік.

Решта підприємців перебуватиме на третій групі оподаткування (за винятком сільськогосподарських виробників).

Крім того, законопроєкт пропонує такі нововведення:

Збільшиться поріг доходу платників 3 групи зі штатом понад 10 працівників до 3000 мінімалок (2022 року — це 19,5 млн грн).

Органи місцевого самоврядування матимуть право самостійно встановлювати ставки єдиного податку для 3 групи — від 1,5% до 5% залежно від того, чи платить підприємство ПДВ.

РРО будуть обов'язковими лише для платників 3 групи єдиного податку.

Усі ФОПи 1−3 групи повинні будуть вести облік доходів (для платників ПДВ 3 групи — облік доходів та витрат) шляхом їхнього щоденного, а не помісячного відображення, тобто за підсумками дня. Облік можна буде вести в електронному кабінеті (дані автоматично передає РРО) або подавати у паперовій формі органам контролю.

Контролерам заборонять вимагати у фізосіб-підприємців та працівників документи про походження товару під час перевірок.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшла акція підприємців, які закликали владу не вводити реєстратори розрахункових операцій з 2022 року.

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