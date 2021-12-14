Повинна бути на руках у працівника: стали відомі нові правила ведення та зберігання трудових книжок

Трудові книжки (разом із паперовими документами в Україні запровадили й е-варіант), згідно з частиною третьою статті 48 Кодексу законів про працю, повинні зберігатися у працівника. На його вимогу в трудову вносяться записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, а також заохочення.

За словами головної державної інспекторки відділу з питань дотримання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Ірини Яновської, видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі немає підстав.

Вона зазначила, що видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов'язковому порядку передбачається після завершення робіт із включення Пенсійним фондом України до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п'яти років.

Нагадаємо, що для того, щоб пакет документів в електронній трудовій книжці був повним, у систему потрібно завантажити всі документи, що впливають на розрахунок стажу. Для цього потрібні скан-копії записів у паперовій трудовій; документи про здобуття освіти (до 2004 року до трудового стажу враховувалося навчання в установах вищої освіти на денній формі); свідоцтво про народження дитини для жінок; військовий квиток та інші документи.

Фото із сайту Управління Держпраці у Кіровоградській області

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