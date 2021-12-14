Де відпочити на Новий рік: скільки коштуватимуть популярні напрямки

Напередодні новорічних свят та вихідних українці активно планують зимовий відпочинок та бронюють путівки. Як зазначають туроператори, вартість турів на святкові дні суттєво збільшилась. Це пов'язують із затяжними вихідними, послабленням карантинних обмежень та бажанням людей відволіктися від зимової сірості та пандемії.

Найпопулярнішими серед українців є доступні за цінами Туреччина, Єгипет та Арабські Емірати. Ці напрямки приваблюють як бюджетних туристів, так і поціновувачів елітного відпочинку.

У пляжній Туреччині зараз не сезон, частина готелів не приймають туристів. Відпочити на березі Середземного моря можна від 300 євро (приблизно 9100 гривень). Оператори пропонують екскурсійні тури з відвідуванням Стамбула, Каппадокії, Памуккале. Такий відпочинок коштуватиме приблизно 30 тисяч гривень за двох на 7 днів.

Туреччина приваблює туристів тим, що не вводить жорстких карантинних обмежень. Українцям потрібно мати сертифікат вакцинації (фактичний документ), довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус, негативний тест ПЛР або експрес. Дітям віком до 12 років в'їзд вільний.

У Єгипті клімат комфортніший для пляжного відпочинку. Через підвищений попит ціни на відпочинок у цій країні поволі повзуть вгору. За тур у середній готель за програмою «все включено» з 29 грудня доведеться викласти від 19 тисяч гривень, включаючи переліт із Києва.

Єгипет приймає не вакцинованих туристів із наявністю тестів ПЛР. Визнаються всі види вакцин.

Дорожче обійдеться відпочинок в ОАЕ. Дубай, де у новорічну ніч виступить Вєрка Сердючка в одному з найдорожчих готелів, приваблює туристів яскравою програмою, грандіозними салютами та світловими шоу. Новорічні канікули (кінець грудня — початок січня) коштують від 34,6 гривень за двох на тиждень.

Окрім сертифікату про вакцинацію для в'їзду до ОАЕ обов'язково потрібно мати тест ПЛР. Повторно аналіз беруть після прильоту в аеропорту за рахунок приймаючої сторони.

Екзотичні напрямки — Мексика, Домінікана, Мальдіви — цього року подорожчали. Найбюджетніший тур до Домінікани на 10 днів коштуватиме 60 тисяч гривень. За комфортніший відпочинок доведеться викласти близько 100 тисяч. І не факт, що харчування буде враховане.

Найдорожче коштує відпочинок у Мексиці. За скромний готель-трійку просять від 110−120 тисяч гривень за двох на 10 днів. В'їзд до цієї країни повністю вільний — без вакцинації та тестів.

За відпочинок на Мальдівах прийдеться викласти від 100 тисяч гривень.

Істотно дешевше коштуватиме тиждень у Таїланді або на Шрі-Ланці — від 40 тисяч гривень. Незважаючи на колючі ціни, місць у літаках на ці курорти майже не лишилося.

Прихильники зимового відпочинку, гірських пейзажів та катання на лижах обирають Європу. Чимало країн стали приймати українців, які отримали дві дози вакцини.

У грудні, наприклад, тур до Німеччини на 5 днів у готелі 3 зірки коштуватиме від 300−350 євро (9000 — 10600 гривень) на людину. Але в новорічну ніч усі готелі піднімають цінник удвічі, плюс доведеться розщедритися на святкову новорічну вечерю.

Франція традиційно залишається для туристів однією з найдорожчих країн Європи. Тільки за переліт в Париж треба заплатити 15 тисяч на двох. Тур коштуватиме тисяч 30 на двох, а відпочинок на гірськолижних курортах Італії — від 15 500 гривень.

Набагато дешевше коштують Угорщина та Болгарія. У новорічний автобусний тур до Будапешта можна вирушити за 100−150 євро (3000 — 4567 гривень), на гірськолижний курорт до Болгарії — від 250 євро (7611).

Варто враховувати, деякі країни, залежно від масштабів пандемії, змінюють умови в'їзду для туристів. Тому перед покупкою туру та виїздом у ту чи іншу країну важливо ознайомитися з правилами.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зимовий відпочинок у Карпатах стане доступнішим.

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