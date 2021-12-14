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Україна

Чи продовжать термін дії COVID-сертифіката після третього щеплення

15:01 14 грудня 2021
Вакцинація

Після отримання окремими категоріями українців третього щеплення проти COVID-19 термін дії сертифікату про вакцинацію не продовжуватимуть — він, як і раніше, буде активним 365 днів з дати введення другої дози.

Як повідомляє «Дом», про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, для отримання додаткової дози вакцини необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря, який видасть направлення на щеплення тим препаратом, який вводили попередні два рази.

«Окремі категорії громадян зможуть отримувати додаткову дозу за 28−90 днів після другої — незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Таким чином, імунна система зазначених категорій осіб буде більш захищена від коронавірусної хвороби», — зазначив заступник міністра.

Додаткове щеплення показано людям після трансплантації, імуно-супресивної терапії, ВІЛ-інфікованим, онкопацієнтам та українцям старше 60-ти років, які були щеплені двома дозами CoronaVac.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала бустерну дозу вакцини проти коронавірусу двом категоріям населення — людям з ослабленим імунітетом і тим, хто робив щеплення інактивованою вакциною. При цьому у ВООЗ не робили прив'язки до віку.

Фото з Pixabay

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