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Україна

У деяких столицях все ще перемагає страх, — Зеленський про блокування Німеччиною постачання зброї Україні

14:40 14 грудня 2021
Зеленський та Меркель

Україна вважає російські війська, які продовжують концентруватися в безпосередній близькості до кордонів з нашою країною, потенціалом для шантажу з боку Кремля. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

При цьому він наголосив, що йдеться про загрозу не лише самій Україні, але й західним державам, які не готуються до можливої агресії.

«Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах. Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни», — сказав Зеленський, нагадавши, що нещодавно Німеччина завадила Києву у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами.

«Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», — констатував президент України.

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