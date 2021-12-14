Росія проводить тисячі різних інформаційно-психологічних операцій, у тому числі за участю дітей.

«Багато з цих спецоперацій ми часто бачимо просто неозброєним поглядом», — зазначив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор Центру «Миротворець» Роман Зайцев та додав: «У них у запасі достатньо неповнолітніх дівчаток та хлопчиків. У тому числі й „розіп'ятих“. Згадайте 2014 рік. Ще тоді я чітко для себе зрозумів, що найбільший злочин Росії щодо України в тому, що вона дала зброю у руки дітей Донбасу. Її фактично надали 13−15-річним пацанам».

За його словами, навчаючи дітей поводитися зі зброєю, Росія проводить системну роботу на майбутнє.

«Ви ж пам'ятаєте, що росіяни в Криму та на Донбасі насамперед захоплювали телевежі. Потім у донецькі та луганські школи хлинули російські підручники. Потім пішло перепрограмування мозку дітей та зомбування» , — додав Роман Зайцев.

Ексклюзивний матеріал «Директор «Миротворця» Роман Зайцев: «Найбільший злочин Росії у тому, що вона дала зброю в руки дітей Донбасу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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