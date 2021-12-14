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Протестуючі ФОПи прийшли під Раду: що вимагають

13:07 14 грудня 2021
Протестуючі «ФОПи» прийшли під Раду: що вимагають

Біля Верховної Ради знову мітингують представники ФОПів, закликаючи владу не вводити РРО (реєстратори розрахункових операцій) з 2022 року.

Учасники акції

Не дивлячись на те, що у розкладі пленарних засідань відповідні законопроекти відсутні, близько тисячі підприємців вирішили наперед закликати депутатів дослухатися до них.

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Серед їх вимог, крім відтермінування запровадження тотальної фіскалізації до 1 січня 2023 року (це передбачено переданим в Раду законопроектом № 6376):

  • термінове відновлення діалогу з представниками мікробізнесу;
  • налагодження процесу консультацій з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ;
  • відновлення регулярного діалогу у форматі Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

Організаторами акції є Альянс РОМБ (Регіональних Об'єднань Малого Бізнесу), Коаліція Рада Міст «Захисти ФОП» та громадські організації, повідомляє lb.ua, публікуючи фото протесту.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев назвав невдоволених фіскалізацією ФОПів «пропащими шахраями».

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