Протестуючі ФОПи прийшли під Раду: що вимагають
Біля Верховної Ради знову мітингують представники ФОПів, закликаючи владу не вводити РРО (реєстратори розрахункових операцій) з 2022 року.
Не дивлячись на те, що у розкладі пленарних засідань відповідні законопроекти відсутні, близько тисячі підприємців вирішили наперед закликати депутатів дослухатися до них.
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Серед їх вимог, крім відтермінування запровадження тотальної фіскалізації до 1 січня 2023 року (це передбачено переданим в Раду законопроектом № 6376):
- термінове відновлення діалогу з представниками мікробізнесу;
- налагодження процесу консультацій з Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ;
- відновлення регулярного діалогу у форматі Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.
Організаторами акції є Альянс РОМБ (Регіональних Об'єднань Малого Бізнесу), Коаліція Рада Міст «Захисти ФОП» та громадські організації, повідомляє lb.ua, публікуючи фото протесту.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев назвав невдоволених фіскалізацією ФОПів «пропащими шахраями».248
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