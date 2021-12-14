Кабмін запропонував Раді примусово відбирати в українців земельні ділянки: у якому разі це можливо

У вівторок, 14 грудня, народним депутатам України роздали для ознайомлення урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відчуження у громадян земельних ділянок та розміщеної на них нерухомості у певних випадках.

У пояснювальній записці зазначається, що мета проекту закону — «прискорення процедури відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, на них розміщених, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб або за мотивами суспільної необхідності, у тому числі для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їхньої експлуатації, у тому числі на умовах концесії або інших форм здійснення державно-приватного партнерства».

Оскільки розгляд у суді подібних справ триває досить довго, автори документу пропонують, зокрема, віднести цю категорію справ до таких, які можна розглядати у спрощеному порядку.

«Законопроектом вносяться зміни до Закону України „Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають на них у приватній власності, для суспільних потреб або за мотивами суспільної необхідності“, відповідно до яких скорочуються терміни прийняття та оформлення рішень про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, розміщеного на ньому, для потреб дорожнього господарства», — наголошується в документі, яким також пропонуються зміни й до Кодексу адміністративного судочинства.

Так, пропонується, щоб справи такого плану розглядалися в судах через місяць після надходження позовної заяви, якщо з власником ділянки, по якій у держави виник інтерес, не вдалося домовитися. На оскарження у апеляційній інстанції пропонують відвести два місяці з моменту надходження скарги до Верховного суду.

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Фото зі сторінки «Укравтодору» у соціальних мережах

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