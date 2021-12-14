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Україна

Справа Владислава Єсипенка: окупаційна влада Криму продовжила арешт журналіста

12:46 14 грудня 2021
Владислав Єсипенко

У тимчасово окупованому Криму підконтрольний Росії Сімферопольський райсуд продовжив арешт українського журналіста Владислава Єсипенка на три місяці. Позаштатний журналіст «Радіо Свобода» залишиться під вартою до 18 березня 2022 року.

Владислава Єсипенка було затримано в Криму 10 березня 2021 року. Окупаційна влада звинуватила журналіста у незаконному виготовленні гранати, яку нібито виявили російські силовики у його автомобілі.

Упродовж майже місяця після затримання до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. А після того, як захисник та сам журналіст на засіданні окупаційного суду повідомили про тортури, працівники російської ФСБ погрожували йому розправою.

На так званому засіданні у Сімферопольському райсуді, що відбулося 13 грудня, адвокати Дмитро Дінзе та Тарас Омельченко просили перевести Єсипенка під домашній арешт, посилаючись на погіршення його стану (у журналіста — захворювання нирок та печінки. — Авт.) і на те, що всі свідки допитані та журналіст ніяк не зможе на них вплинути. Проте суддя відхилив клопотання.

Також адвокати в суді провели експеримент: спробували засунути гранату в підсумку в автомобільний бардачок, аналогічний до того, що був у машині Владислава Єсипенка. Захисники заявили, що граната ледь влізла в підсумок і не помістилася до бардачка. Прокуратура змінила звинувачення з «виготовлення вибухівки» на «переробку вибухового пристрою».

Раніше Кабмін України схвалив проєкт президентського указу щодо призначення Владиславу Єсипенку стипендії ім. Левка Лук'яненка. Стипендія у розмірі трьох прожиткових мінімумів виплачуватиметься в період незаконного ув'язнення Єсипенка та протягом одного року після звільнення.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у комітеті Генеральної Асамблеї ООН затвердили проєкт резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна», у тексті якої згадуються в'язні Кремля — Владислав Єсипенко, Наріман Джелял, Галина Долгополова, Сервер Мустафаєв та Умір-Усеїн Куку.

Фото Крим. Реалії

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