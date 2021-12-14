Росія добивається знищення «Миротворця», у базах якого зібрані дані багатьох бойовиків і російських військових злочинців, або визначення каналів надходження інформації та взаємодії Центру з іншими організаціями.

«Кілька років тому ми отримали низку документів із чітким планом дискредитації „Миротворця“ з метою його знищення. Згідно з цими документами, визначено чотири основні напрями боротьби», — розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор Центру «Миротворець» Роман Зайцев.

Першим напрямом він назвав використання міжнародних організацій та інституцій, зокрема ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, європейських судів, другим — використання внутрішньоукраїнських правових методів, третім — кібератаки та спроби зломів, а четвертим — агентурне проникнення у структуру Центру.

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А ключову роль у цих планах відведено державним російським ЗМІ, перед якими поставлено завдання з всеосяжної дискредитації сайту, який для Кремля «як кістка у горлі».

Роман Зайцев також зазначив, що якоїсь окремої структури для боротьби з «Миротворцем» у Росії немає — «вся державна машина країни-агресора є величезною єдиною спецслужбою».

«Сьогодні всі державні організації Росії — єдина система боротьби не лише з Україною, а й з усім цивілізованим світом. Все у досить серйозній зв'язці та у взаємодії один з одним. І Служба зовнішньої розвідки, і ФСБ, і поліція, і МЗС, і військова розвідка, і окремі департаменти, управління Кремля», — додав він.

За словами директора Центру, ситуація, яка склалася сьогодні навколо «Миротворця», змушує організацію «виправдовуватися і як докази показувати не лише вихідну інформацію, а й розкривати канали її отримання і тих, хто був задіяний у цих процесах». Проте робити цього ніхто не збирається, особливо з урахуванням сумного досвіду 2016 року, коли було перехоплено листування «міністра пропаганди» так званої «ДНР» Нікітіної та весь дамп став надбанням громадськості.

«Після цього ще показали кілька дамп листування на доказ того, що всі журналісти, які потрапляють на окуповані території, проходять ретельний відбір та фільтрацію так званих спецслужб терористів, а потім ще й узгодження із ФСБ Росії. На жаль, після цього довелося призупинити багато напрацювань», — додав Роман Зайцев.

Повний текст матеріалу «Директор «Миротворця» Роман Зайцев: «Найбільший злочин Росії у тому, що вона дала зброю в руки дітей Донбасу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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