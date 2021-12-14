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Рада остаточно спростила набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасі

11:36 14 грудня 2021
Рада остаточно спростила набуття громадянства України іноземцями, які воювали на Донбасі

Верховна Рада на засіданні 14 грудня внесла зміни до закону «Про громадянство України», спростивши набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності нашої країни. Про це стало відомо під час трансляції засідання парламенту.

Ухвалення документа в остаточній редакції підтримали 285 народних депутатів.

Закон прийнятий у реалізацію указу президента Зеленського від 13 серпня 2019 року «Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь або беруть участь у проведенні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання» .

Нагадаємо, наразі на розгляді парламенту перебуває пакет президентських законопроектів щодо реформування інституту громадянства в Україні. В Офісі президента очікують, що нормою про подвійне громадянство насамперед скористаються українці у США, Канаді, Євросоюзі та інші представники діаспори.

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