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Україна

Екс-заступник голови МВС Гогілашвілі, який оскандалився, внесений до баз «Миротворця»

11:31 14 грудня 2021
Олександр Гогілашвілі

Дані колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого Кабмін звільнив «за власним бажанням» після скандалу з поліцейськими на блок-посту, потрапили до бази «Миротворця».

На сайті наголошується, що Гогілашвілі потрапив на «Миротворець» за «порушення законодавства України про громадянство, напад на поліцейських при виконанні службових обов'язків та привласення повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України».

Зазначається, що у листопаді 2015 року Олександру Гогілашвілі, який раніше жив і працював у Росії, отримав вид на тимчасове проживання в Україні. Точних даних про набуття ним українського громадянства у «Миротворця» немає.

Нагадаємо, що журналісти знайшли на сайті Федеральної податкової служби Росії дані, ідентичні даним Олександра Гогілашвілі. Там же міститься номер російського паспорту та індивідуальний номер платника податків.

Ексклюзивний матеріал «Директор «Миротворця» Роман Зайцев: «Найбільший злочин Росії в тому, що вона дала зброю в руки дітям Донбасу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту «Миротворець»

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