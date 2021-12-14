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Сайт «Миротворець» жодного відношення до України не має, — Роман Зайцев

10:15 14 грудня 2021
Сайт Миротворець

Сайт «Миротворець», закрити який від Кіберполіції зажадала українська омбудсменка Людмила Денісова, жодного відношення до України не має.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів директор Центру «Миротворець» Роман Зайцев.

«Хоча сайт „Миротворець“ усі вважають українським сайтом, насправді він жодного відношення до України не має. Він проукраїнський, але не український», — зазначив Зайцев і додав, що близько 60 відсотків колективу Центру живуть та працюють за кордоном.

Поза Україною знаходиться і сам сайт, і його адміністратори.

«Вимога Денисової до української Кіберполіції закрити сайт, який не належить Україні та не перебуває в Україні, звучить дуже цікаво. Згодні?» — зазначив Роман Зайцев і додав, що у нашій країні знаходяться «хіба що мольфари «Миротворця». Та й ті високо у Карпатах.

Ексклюзивний матеріал «Директор «Миротворця» Роман Зайцев: «Найбільший злочин Росії у тому, що вона дала зброю в руки дітей Донбасу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпєдії

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