В Україні святкують День пам'яті учасників ліквідації аварії на ЧАЕС: що це за дата
14 грудня в Україні є Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (неофіційна назва дати — «День ліквідатора»). Саме цього дня над зруйнованим IV енергоблоком станції закінчили будівництво першого саркофагу, нагадує ресурс calend.ru.
Самі ліквідатори вважають святом 14 грудня.
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Цікаво, що офіційний статус «ліквідаторів» отримали лише перші 5 тисяч людей із тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, а з 1992 року їм видавали вже «кірочки» постраждалих від чорнобильської катастрофи.
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Нагадаємо, у жовтні 2021 року помер колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов, який після аварії разом із ще п'ятьма топ-керівниками станції був засуджений і засуджений до 10 років позбавлення волі. Однак у місцях ув'язнення Брюханов провів лише п'ять років і був звільнений достроково через гостру променеву хворобу.37
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