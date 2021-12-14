В Україні святкують День пам'яті учасників ліквідації аварії на ЧАЕС: що це за дата

14 грудня в Україні є Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (неофіційна назва дати — «День ліквідатора»). Саме цього дня над зруйнованим IV енергоблоком станції закінчили будівництво першого саркофагу, нагадує ресурс calend.ru.

Самі ліквідатори вважають святом 14 грудня.

Цікаво, що офіційний статус «ліквідаторів» отримали лише перші 5 тисяч людей із тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, а з 1992 року їм видавали вже «кірочки» постраждалих від чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року помер колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов, який після аварії разом із ще п'ятьма топ-керівниками станції був засуджений і засуджений до 10 років позбавлення волі. Однак у місцях ув'язнення Брюханов провів лише п'ять років і був звільнений достроково через гостру променеву хворобу.

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