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«Дія» зазбоїла: користувачі скаржаться на проблеми в роботі програми

20:43 13 грудня 2021
«Дія» зазбоїла: користувачі скаржаться на проблеми в роботі програми

У застосунку «Дія», де розпочали бета-тестування видачі віртуальної тисячі гривень за вакцинацію, надвечір 13 грудня стався збій — не завантажуються послуги. Як пишуть у мережі, здебільшого проблеми виникають у користувачів iOS.

І поки в одних власників гаджетів не завантажуються документи, у когось не відображаються лише COVID-сертифікати.

Примітно, що проблеми з сертифікатами відзначалися і вранці, однак тоді в «Дії» пояснили їх збоєм в електронній системі охорони здоров'я, який вже б мали виправити.

Нагадаємо, що вже в січні деякі українці зможуть витратити «тисячу за вакцинацію» на ліки.

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