«Дія» зазбоїла: користувачі скаржаться на проблеми в роботі програми
У застосунку «Дія», де розпочали бета-тестування видачі віртуальної тисячі гривень за вакцинацію, надвечір 13 грудня стався збій — не завантажуються послуги. Як пишуть у мережі, здебільшого проблеми виникають у користувачів iOS.
І поки в одних власників гаджетів не завантажуються документи, у когось не відображаються лише COVID-сертифікати.
Примітно, що проблеми з сертифікатами відзначалися і вранці, однак тоді в «Дії» пояснили їх збоєм в електронній системі охорони здоров'я, який вже б мали виправити.
Нагадаємо, що вже в січні деякі українці зможуть витратити «тисячу за вакцинацію» на ліки.249
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