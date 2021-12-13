Ще дві області в Україні перевели до «жовтої» зони: що важливо знати

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 13 грудня затвердила рішення про послаблення карантинних обмежень на території Вінницької і Хмельницької областей — обидва регіони буде переведено з «червоної» у «жовту» карантинну зону з 15 грудня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідно до правил карантину, на «жовтому» рівні забороняється:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Втім, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Нагадаємо, з 7 грудня у «жовту» карантинну зону перейшли одразу 8 областей і столиця України.

Фото khmelnytsky.com.ua/

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