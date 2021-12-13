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Ще дві області в Україні перевели до «жовтої» зони: що важливо знати

19:56 13 грудня 2021
У центрі Хмельницького

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 13 грудня затвердила рішення про послаблення карантинних обмежень на території Вінницької і Хмельницької областей — обидва регіони буде переведено з «червоної» у «жовту» карантинну зону з 15 грудня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідно до правил карантину, на «жовтому» рівні забороняється:

  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
  • робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Втім, обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

  • «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
  • «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Нагадаємо, з 7 грудня у «жовту» карантинну зону перейшли одразу 8 областей і столиця України.

Фото khmelnytsky.com.ua/

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