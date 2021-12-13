У екс-заступника очільника МВС Гогілашвілі, який потрапив у скандал, виявили російський паспорт, — ЗМІ

На сайті Федеральної податкової служби Росії вказані дані, ідентичні даним вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого Кабмін 13 грудня звільнив за власним бажанням.

Як пишуть «Українськi Новини», також у базі вказаний день народження — 26 грудня 1973 року, як і у екс-міністра. На російському сайті можна знайти номер паспорта РФ та індивідуальний податковий номер.

Згідно з податковою декларацією, у 2022 році в Україні колишній чиновник отримав 815 тисяч гривень зарплати, інші доходи, які включаються до складу загального місячного (річного) доходу платника податків, що оподатковується, у нього склали 11,5 тис. гривень.

У Олександра Гогілашвілі є 360 тис. гривень готівкою та 30 тис. гривень у банку, разом з дружиною вони володіють 23 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, що нещодавно вже колишній заступник міністра потрапив у скандал, посварився з патрульними поліцейськими на в'їзді у зону проведення операції Об'єднаних сил. Йому не сподобалося, що правоохоронці, які зупинили автівку, не впізнали керівництво.

Відео з емоційною поведінкою Гогілашвілі потрапило до мережі, після чого у МВС заявили про початок перевірки, а президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що заступник міністра вже написав заяву про відставку, запропонувавши Кабміну розглянути питання про його звільнення.

Фото зі сторінки Олександра Гогілашлвілі у соціальних мережах

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