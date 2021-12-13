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Україна

Поєднав сім областей: в Україні запустили «найдовший» потяг

16:08 13 грудня 2021
Потяг

У понеділок, 13 грудня, до першого рейсу вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів, який проходить через сім областей України.

Як повідомили в «Укрзалізниці», потяг долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — його довжина 1806 км.

У складі поїзда — 10 нових вагонів, є плацкартні, купе та люкс. Новий поїзд курсує із зупинками у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті, Ясинях та Квасах. Кінцева зупинка знаходиться у самому високогірному місті України.

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«Вагони, з яких сформовано поїзд, обладнані пеленальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у зонах спільного користування, системою сучасного кондиціювання повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також покращене освітлення: усередині кожного купе встановлено пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника», — повідомили у компанії.

Нагадаємо, що на період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає курсування прямого поїзда на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес» — у період з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Також на період свят призначено низку додаткових поїздів.

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах

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