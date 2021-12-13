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Україна

У січні деякі українці зможуть витратити «тисячу за вакцинацію» на ліки: названо умову

15:19 13 грудня 2021
Ліки

Люди у віці 60 років і старші зможуть витратити тисячу гривень, що виділяється у рамках програми «єПідтримка» вакцинованим українцям, на необхідні їм ліки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. «Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни віком 60+ могли використати тисячу гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема, на купівлю ліків. Механізми мають розробити протягом тижня, а використання вже з січня», — написав він у соцмережах .

Нагадаємо, що кошти, які планують почати видавати вакцинованим (на першому етапі — лише тим, у кого сертифікат згенерований у додатку «Дія») з 19 грудня, їх можна буде витратити на придбання квитків у кіно, театри, на внутрішні перевезення, на книги або абонементи у спортивні зали.

Фото з Pixabay

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